Landis com lesão muscular e mais três "em avaliação médica" no FC Porto

Dragões defrontam o Sporting na próxima ronda do campeonato de basquetebol.

Max Landis, jogador norte-americano do FC Porto, está a contas com "uma pequena lesão muscular", sofrida no jogo com o Chemnitz, jogo da segunda fase da FIBA Europe Cup. A informação foi dada esta quinta-feira pelo clube azul e branco no site oficial.

Além de Landis, "Miguel Maria, Jay Threatt e Teyvon Myers encontram-se em avaliação médica", segundo escrevem os dragões.

Sábado (15h30) há jogo com o Sporting, referente à ronda 20 do campeonato. "Vamos jogar contra um adversário direto, um rival, por isso é um jogo muito importante para nós. Faltam poucos jogos para terminar esta fase e queremos acabar no primeiro lugar, mas isso passa por ganharmos no sábado", disse Vlad Voytso.



"O Sporting apresenta sempre uma equipa muito agressiva e muito intensa, tanto no ataque como na defesa. Já jogámos contra eles bastantes vezes, por isso já sabemos o que podemos esperar, o que podemos melhorar em relação aos últimos jogos e o que temos de fazer para ganhar", completou.