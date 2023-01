FC Porto perde com alemães do Chemnitz e Max Landis sai lesionado

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Já apurados para os quartos de final, dragões tiveram noite amaldiçoada

O FC Porto sofreu esta terça-feira a primeira derrota na segunda fase da FIBA Europe Cup. Na quinta jornada do Grupo I, os dragões, já apurados para os quartos de final, perderam com o Chemnitz, por 74-86, mas a pior notícia para os portistas foi a lesão de Max Landis.

O norte-americano, que já superou duas lesões graves desde que representa os azuis e brancos, magoou-se no arranque do terceiro quarto, num lance em que assistiu Teyvon Myers, saindo com queixas na perna esquerda e não voltando a entrar.

Pouco depois, Miguel Maria também se magoou no pé direito, parecendo até uma situação mais alarmante do que a de Landis, mas o internacional português voltou a entrar. A noite foi mesmo azarada para o FC Porto, já que Jay Threatt também se tinha sentido mal no aquecimento, não entrando nas opções de Fernando Sá.

Sem tantas soluções, os anfitriões deixaram fugir os alemães, tendo como mais valioso Brian Conklin, com 17 pontos e nove ressaltos.