FC Porto no mercado em dose dupla: outro americano além de Marvin Clark Jr.

Jay Threatt jogou no Kosovo até dezembro do ano passado

Dragões apresentam os dois reforços esta quarta-feira

O FC Porto prepara-se para apresentar dois reforços no basquetebol esta quarta-feira, ao que O JOGO apurou. Um deles é o extremo norte-americano já noticiado Marvin Clark Jr., de 28 anos e 2,01 metros.

No entanto, este não será o substituto direto de Charlon Kloof, que se lesionou no cotovelo direito e vai parar "alguns meses", pois os azuis e brancos decidiram adicionar outra cara nova ao plantel, da mesma posição do neerlandês.

O base Jay Threatt, de 33 anos e 1,78 metros, sabe o nosso jornal, foi o eleito pela equipa técnica liderada por Fernando Sá. O também norte-americano tinha acordo para reforçar os franceses do Boulazac da Pro-B, mas, há dois dias, recuou na escolha.

Natural de Richmond, no estado de Virginia (EUA), Threatt joga na Europa desde 2012/13, com experiências na Islândia, Alemanha, Finlândia, Roménia, Hungria, França, Lituânia e Polónia, começando 2022/23 pelos kosovares do Golden Eagle Ylli (médias de 12,3 pontos e 4,5 assistências em seis jogos da FIBA Europe Cup).