Más notícias para o FC Porto: Charlon Kloof obrigado a parar "vários meses"

O base dos dragões teve de abandonar o jogo com os franceses do Cholet, na terça-feira, devido a uma lesão no cotovelo, que obrigou a intervenção cirúrgica.

O FC Porto infomou esta sexta-feira que Charlon Kloof vai estar "vários meses" afastado da competição, devido a uma lesão no cotovelo que obrigou a intervenção cirúrgica.

"Após a avaliação e um estudo imagiológico complementar, confirmou-se o pior cenário: Charlon Kloof, que teve de abandonar o jogo entre o FC Porto e os franceses do Cholet, na passada terça-feira, tem uma rotura do tendão distal do tricep do cotovelo direito", pode ler-se na nota publicada pelos dragões.

A operação correu "como previsto" e o base neerlandês deverá ter alta esta sexta-feira, iniciando um longo processo de recuperação.

Kloof atravessa a segunda temporada no FC Porto e, até ao momento, levava 25 jogos disputados, com uma média de 6,5 pontos por partida.