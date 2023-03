FC Porto na Finlândia à procura de fazer história no basquetebol português

Dragões jogam esta quarta-feira (16h30, Porto Canal) a segunda mão dos "quartos" da FIBA Europe Cup.

Apenas com um ponto de desvantagem, após perder a primeira mão no Dragão há uma semana (80-81), o FC Porto está na Finlândia à procura de hoje (16h30, Porto Canal), frente ao Karhu Basket, ser a primeira equipa portuguesa a chegar às meias-finais da FIBA Europe Cup.

Um triunfo em casa teria sido importante nas contas dos portistas, mas, dada a margem mínima, as aspirações nacionais mantêm-se intactas frente a um opositor que faz lembrar o Sporting, segundo explica Brian Conklin. "Tem um estilo de jogo muito idêntico, são muito agressivos e impõem um ritmo alto", defendeu o extremo-poste aos meios azuis e brancos. Para o norte-americano, o FC Porto tem de melhorar no ressalto ofensivo para o segundo confronto. "Todas as posses de bola contam e todos os lances-livres falhados contam", reforçou, pronto para o ambiente adverso, num pavilhão com capacidade para 3500 pessoas. "Espero que seja um jogo com uma atmosfera de play-off. Vamos ter muita gente contra nós. Vencermos num ambiente destes será ainda mais especial e estamos muito entusiasmados", garantiu.

Há seis dias fora de casa, os homens de Fernando Sá chegaram à capital Helsínquia na segunda-feira, fazendo depois uma viagem de autocarro de mais de quatro horas para chegar a Kauhajoki, ontem de manhã, tendo de juntar ao cansaço da deslocação o desgaste emocional sofrido no clássico "quente" do último sábado, na Luz (derrota por 99-75 e várias situações disciplinares).

Pelo contrário, o Karhu teve um fim de semana tranquilo na Koriisliga (vitória por 105-65 sobre o Kotka), poupando o extremo-poste Manny Patterson e o base Cameron Jones. Os extremos Henri Kantonen (indisposição no aquecimento) e Miika Marttinen (lesão) também não jogaram, mas são opção para hoje, tal como extremo Joona Hakamaa, que não esteve no Porto. Assim, a única baixa dos campeões finlandeses é o norte-americano Simeon Katrell Carter (11 pontos no Dragão), que se lesionou com gravidade no joelho esquerdo, no último sábado, e não volta mais esta temporada. Em caso de apuramento, o FC Porto vai cruzar-se com o vencedor da eliminatória entre Gazientep, da Turquia, e Anwil Wloclawek, da Polónia, curiosamente tão ao rubro como a dos dragões: os turcos também só venceram por um (85-84) na primeira mão...