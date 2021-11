FC Porto já conhece o castigo pela falta de comparência ao jogo de Ovar

Multa e derrota pela ausência no encontro da ronda três do campeonato de basquetebol.

A Federação Portuguesa de Basquetebol informou esta quinta-feira que puniu o FC Porto com uma multa de 2500 euros e derrota (20-0, neste caso sem direito ao ponto que todos as equipas somam quando perdem) pela falta de comparência ao encontro com a Ovarense, que estava agendado para o dia 16 de outubro e referente à terceira jornada do campeonato.

Em causa, recorde-se, estava o facto de ter sido nomeado para essa partida o árbitro Paulo Marques (AB Porto), um dos juízes do polémico Sporting-FC Porto (86-85), da época passada, que ditou o título de campeão nacional para os leões.

Recorde-se que a 21 de junho os portistas anunciaram que em 2021/22 não iriam comparecer a qualquer jogo para o qual fossem nomeados os árbitros envolvidos no referido jogo, cuja arbitragem foi muito contestada pela equipa azul branca. Na altura, os visados foram os árbitros Fernando Rocha, Paulo Marques (ambos da AB Porto) e Carlos Santos (AB Lisboa).,