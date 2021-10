FC Porto com triunfo sofrido na Póvoa antes do clássico e sem Max Landis

Dragões apanharam susto, depois de terem estado a vencer por 17 pontos

No meio de um ciclo de três jogos em cinco dias, o FC Porto somou esta sexta-feira a quarta vitória na Liga Betclic. Na quinta jornada, os dragões venceram o Póvoa, por 60-67, não se livrando de um susto.



Depois de ter disposto de uma vantagem de 17 pontos ainda na primeira parte (19-36), os azuis e brancos sofreram um apagão no terceiro quarto (sete pontos marcados e apenas um lançamento de campo) que relançou a partida.



Com um parcial de 12-0 e embalados por Diego Kapelan (26 pontos), os poveiros, que já tinham causado problemas ao Sporting, endureceram a postura e discutiram a partida até ao fim.



Só um triplo de Brad Tinsley a 45 segundos do fim permitiu aos portistas respirar de alívio, seguindo-se o clássico contra o Benfica, este domingo (18h00, RTP2), no Dragão.



Neste encontro, o FC Porto não contou com Max Landis, que se voltou a lesionar no jogo contra o Légia de Varsóvia a meio da semana (isquiotibial direito). O clube anunciou uma paragem estimada de um mês.