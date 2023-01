FC Porto apresenta Marvin Clark II: "Vão adorar a minha personalidade"

Redação com Lusa

Reforço disputou o campeonato universitário pelos Michigan State Spartans e pelos St. John's Red Storm, representando ainda o Kangoeroes Basket Mechelen (Bélgica), Chalons-Reims Basket (França), Szombathely (Hungria), Abejas de León (México) e Hamburg Towers (Alemanha)

O extremo norte-americano Marvin Clark II é reforço da equipa de basquetebol do FC Porto, anunciaram esta quarta-feira os "dragões", com o jogador a referir que o objetivo é chegar ao título.

Confirma-se, assim, a notícia avançada por O JOGO, que garantiu, nesta última terça-feira, que o FC Porto avançaria para outro reforço para além do já referido Marvin Clark: o base Jay Threatt, de 33 anos e 1,78 metros.

Marvin Clark II, de 28 anos, disputou o campeonato universitário dos Estados Unidos (NCAA) pelos Michigan State Spartans e pelos St. John's Red Storm, representando ainda o Kangoeroes Basket Mechelen (Bélgica), Chalons-Reims Basket (França), Szombathely (Hungria), Abejas de León (México) e Hamburg Towers (Alemanha).

"Aos adeptos que não me conhecem posso dizer que vão adorar a minha personalidade, vão divertir-se a ver-me jogar. Sou um jogador muito atlético, com grande capacidade de impulsão e muito trabalhador. Sou um daqueles que dá tudo o que tem em campo e dá motivos para os adeptos apoiarem", disse, em declarações aos meios de comunicação do clube.

O extremo salientou que está feliz por representar o FC Porto e ansioso por fazer a sua estreia no clube.

"Só temos um objetivo. Os meus colegas já se colocaram em boa posição e com a minha chegada o objetivo só pode passar por sermos campeões", frisou.