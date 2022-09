Brian Conklin, poste norte-americano, reforça basquetebol do FC Porto

Brian Conklin, de 33 anos, despontou ao serviço da equipa universitária de Saint Louis Billikens (2008-2012), antes de acumular passagens enquanto sénior por Nova Zelândia, Austrália, Porto Rico, França ou Turquia, onde representou o Yalovaspor em 2021/22

O extremo/poste norte-americano Brian Conklin foi contratado pelo FC Porto, colmatando a recente dispensa do compatriota Jimmie Taylor, anunciaram hoje os vice-campeões nacionais de basquetebol, a um dia da estreia oficial em 2022/23.

"Vim para ser campeão e para ajudar o FC Porto a ir o mais longe possível na Taça da Europa. Vamos lutar pelo campeonato, mas tenho feito isso toda a minha carreira e estou muito entusiasmado", observou o atleta, citado pelo sítio oficial dos "dragões" na Internet.

"Estou muito entusiasmado por estar aqui. O Brad Tinsley é um grande amigo meu, por isso falei muito com ele antes de vir, pois foi alguém importante no clube nos últimos seis anos. Tudo o que me disse é verdade e estou muito feliz por ser jogador do FC Porto", finalizou o norte-americano, nascido em Eugene, no estado de Oregon.

O conjunto treinado por Fernando Sá estreia-se oficialmente em 2022/23 no sábado, ao receber o CAB Madeira, no Dragão Arena, no Porto, na ronda inaugural do campeonato.