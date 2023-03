Agente português já chegou à Euroliga: "Desafiante e gratificante gerir carreiras"

Nuno Pedroso (à esquerda), com Marcus LoVett Jr. e o treinador Pedro Nuno, que representa

Nuno Pedroso e a sua Flex Basketball Management, criada há quatro anos, têm-se afirmado no panorama internacional

A assinatura do extremo Zylan Cheatham, de 27 anos e 1,98 metros, pelo Bayern de Munique, para jogar na Bundesliga e Euroliga, a maior competição europeia de clubes, foi o mais recente sucesso do empresário português, Nuno Pedroso.

Há quatro anos, o antigo base, que se retirou em 2016, fundou a Flex Basketball Management com um sócio americano, tornando-se um caso único no panorama nacional, já que, de momento, mais nenhum português detém licença FIBA para representar atletas.

Ao todo, Pedroso agencia entre 40 a 50 jogadores, encontrando-se oito deles, de momento, a atuar na Liga Betclic, constatanto que "a grande maioria está a jogar fora de Portugal, muitos nas principais ligas europeias, como Turquia, Grécia, Lituânia, Alemanha, Israel". "A Flex já se encontra numa posição muito respeitada e conceituada", considera a O JOGO.

Na carteira de nomes, salta à vista o extremo-poste Jabari Parker, de momento livre, mas com mais de 300 jogos na NBA, por Milwaukee, Chicago, Washington, Atlanta, Sacramento e Boston. "A possibilidade de gerir a carreira de jogadores deste nível é muito desafiante. Temos de estar preparados. É também muito gratificante construir a carreira de um atleta desde o College até a um nível da Champions League ou de uma das ligas de topo. Já me disseram que, para um país que tem pouca expressão e matéria-prima (jogadores) reduzida, alguém chegar a este patamar é impressionante e inspirador", conta.

Pedroso explica que "a vida do empresário é muito mais do que apenas conseguir assinar um contrato". "Há um processo exaustivo que vai desde o recrutamento dos atletas, estudo de mercado, análise de qualidades e estilo de jogo, conhecimento das ligas profissionais, perfil técnico e tático dos treinadores e, logicamente, o conhecimento do negócio em si", enumera, preocupado em "estar presente o mais possível e acompanhar de perto os clientes, fora ou em Portugal".

No futuro, o natural de Guimarães pretende "manter a mesma qualidade de representação", "conseguir negociar as melhores condições para os atletas" e "continuar a ter a confiança dos clubes", sublinhando que é "a favor do profissionalismo".