Nélson Évora sobre Pichardo: "Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo"

"Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo", referiu Nélson Évora, referindo-se a Pedro Pablo Pichardo na entrevista ao podcast "40 minutos" transmitido na Rádio Observador.

O primeiro português campeão olímpico no triplo salto refere que, no seu entender, a Federação Portuguesa de Atletismo "comprou" um atleta para ter resultados no curto prazo.

"Não temos um atleta júnior que salte 16 metros. Que possamos dizer que saltará 17 metros em sénior, que possa ganhar uma medalha. Fico contente que ele [Pedro Pichardo] traga uma medalha. Mas isto espelha o quê? Interesse de quem? Quem é que lucrou com isso? Foi Portugal! Claro, é bom, no curto prazo. Foi um investimento feito no curto prazo. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo. É uma referência. É como é!", afirmou na Observador.

"Não tenho nada contra ele e nunca tive nada contra ele. Estive 11 anos em Portugal, não competi por Cabo Verde e Costa do Marfim, e até me sinto envergonhado quando dou de caras com as federações das minhas origens. Até baixo a cabeça. São as minhas raízes mas não quis porque vim para cá com seis anos. Não sei nada sobre Cabo Verde e a Costa do Marfim. Tinha duas pessoas em casa que me deram educação conforme os costumes cabo-verdianos. À parte disso, todos os meus amigos são portugueses. Quando me foi dado a escolher em juvenil, eu recusei. Disse que não me ia sentir bem vestir a camisola de um país no qual não me sentia", acrescentou.