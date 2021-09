Liga Diamante para crosse, marcha e combinadas está em preparação

Portugal tem provas de corta-mato com qualidade para integrar uma Liga Diamante da especialidade

A World Athletics pretende replicar o modelo dos maiores meetings e Portugal pode ter interesse em incluir algumas provas.

A World Athletics (WA) estuda uma reformulação profunda do modelo competitivo do atletismo, visando aproveitar os melhores produtos e replicá-los em outras áreas. Assim, decalcando o que existe na pista, com a Liga Diamante como ponto máximo da pirâmide, irão surgir circuitos na marcha, provas combinadas e crosse.

Esses circuitos também serão estratificados em três patamares - ouro, prata e bronze. Todos terão um prize money significativo (acima dos 350 mil euros), com o objetivo de criar bases sólidas no calendário internacional e promover o atletismo na totalidade.

"O principal objetivo é aumentar a competição e dar oportunidade aos atletas de elite de todo o mundo. Estes novos formatos podem ajudar", comentou o presidente da WA, Sebastian Coe.

Nas próximas semanas, a WA dará mais informações sobre esta ideia, bem como de algumas alterações do regulamento geral de competições.

Numa primeira análise, e olhando ao caso nacional, esses circuitos poderão interessar ao Crosse das Amendoeiras e ao Grande Prémio de Marcha de Rio Maior. Os organizadores podem, desde já, revelar à WA a vontade de se posicionarem nessas "ligas diamante".

Outra sugestão em estudo é a de integrar nas World Athletics Series as grandes corridas de massas, como as maratonas e meias-maratonas que somam muitos milhares de atletas.