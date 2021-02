Sporting conquista terceiro triunfo e dá passo importante na Liga Europeia

Pedro Valdez, com sete golos, destacou-se na vitória do Sporting sobre o Tatran Presov

Vitória frente aos eslovenos do Tatran Presov deixa os leões no quarto lugar, o último de apuramento para os "oitavos", mas já com vantagem confortável sobre os dois últimos

O Sporting recebeu e venceu os eslovacos do Tatran Presov, por 27-21, em encontro em atraso da segunda jornada da Liga Europeia de andebol, somando a terceira vitória na edição deste ano.

Com esta vitória, a terceira na fase de grupos, o Sporting soma seis pontos e mantém o quarto lugar no Grupo B, com os mesmos pontos dos franceses do Nimes, mas a apenas dois da liderança, ocupada pelos suecos do IFK Kristianstad, que têm mais um jogo disputado. Já o Tatran Presov soma por derrotas as cinco partidas realizadas. Como o Dínamo de Bucareste tem 3 pontos, os leões estão bem encaminhados no apuramentos para os oitavos de final.

Com grandes defesas em momentos cruciais da partida, o guarda-redes leonino Matevz Skok foi fundamental no acerto defensivo, enquanto Pedro Valdez e Tiago Rocha, com sete golos e oito golos, respetivamente, se destacaram na finalização.

A jogar em casa, o Sporting entrou mais forte e depressa se colocou na frente do marcador, conseguindo nos primeiros 15 minutos estabilizar numa vantagem de dois golos.

Nesta fase, destacaram-se Djukic e Schonghart, especialmente eficazes na altura de visar a baliza eslovaca, mas a expulsão de Doroshchuk, aos 14 minutos, obrigou Rui Silva a mexer na estratégia leonina e impediu que o Sporting se distanciasse mais no marcador.

Ainda assim, os leões reagiram bem a essa adversidade e, depois de uma dupla defesa de Skok, conseguiram, pela primeira vez no encontro, atingir os quatro golos de diferença.

No segundo tempo entrou melhor o Tatran Presov, que em dois lances colocou a diferença em apenas um golo.

O Sporting reagiu, com Pedro Valdez a dar seguimento aos bons índices de concretização da primeira parte. Os leões só demoraram a fugir no resultado devido ao guarda-redes Igor Chupryna, que se opôs com defesas vistosas.

Depois de um período de maior acerto defensivo, o Sporting atingiu novamente os quatro golos de diferença à passagem dos 45 minutos de jogo e aos 21-15 cimentou, em definitivo, a liderança no marcador, com destaque para duas finalizações espetaculares de Francisco Tavares.

Nos dez minutos finais, com Skok também destaque entre os postes leoninos, o Sporting aumentou a vantagem e fechou o resultado em 27-21.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Tatran Presov, 27-21.

Ao intervalo: 13-10.

Sob a arbitragem de Gytis Sniurevicius (Lit) e Andrius Grigalionis (Lit), as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (27): Matevz Skok, Tiago Rocha (8), Jens Schongarth (4), Nuno Roque (1), Darko Djukic (3), Joel Ribeiro e Pedro Valdez (7). Jogaram ainda: Doroshchuk, Salvador Salvador (2), Francisco Tavares (2), Carlos Ruega, Manuel Gaspar e Aljosa Cudic.

Treinador: Rui Silva.

- Tatran Presov (21): Igor Chupryna, Oliver Rabek (2), Nuno Santos (2), Pedro Souza Pacheco (4), Tomas Recicar (3), Pavel Caballero (7) e Jihed Jaballah (2). Jogaram ainda: Roman Tsarapkin, Nino Grzentic (1).

Treinador: Slavko Goluza.

Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 4-2 (10), 7-5 (15), 10-07 (20), 12-08 (25), 13-10 (intervalo), 14-12 (35), 16-13 (40), 17-14 (45), 20-16 (50), 24-17 (55) e 27-21 (resultado final).