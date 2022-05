Reforço do FC Porto para 2022/23 nomeado para melhor central da Champions de andebol

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Nikolaj Læsø com a camisola do FC Porto

Internacional dinamarquês Nikolaj Læsø destacou-se ao serviço do Aalborg.

Nikolaj Læsø, reforço da equipa de andebol do FC Porto para 2022/23, está na corrida ao prémio para melhor central da Liga dos Campeões.

O campeão do mundo ao serviço da Dinamarca, de 25 anos e 1,96 metros, destacou-se ao serviço do Aalborg e está nomeado juntamente com Jim Gottfridsson (Flensburg), Luc Steins (PSG), Domagoj Duvnjak (Kiel), Kentin Mahe (Veszprém) e Kyllian Villeminot (Montpellier).

De recordar que o guardião portista Nikola Mitrevski já havia sido também nomeado para melhor guarda-redes da competição.