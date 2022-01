"Portugal jogou lindamente contra a Hungria, merecíamos ter um final mais feliz"

Redação com Lusa

Paulo Jorge Ferreira, cuja equipa está agora dependente de terceiros, regozijou-se por "22 mil pessoas ficarem a perceber que em Portugal também de joga andebol de bom nível"

O selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Ferreira, prometeu, este domingo, que Portugal, após a derrota com a Hungria (31-30), em Budapeste, vai "lutar até ao fim" pela continuidade no Euro'2022, no qual "tem que fazer contas", dada a situação classificativa.

Portugal soma duas derrotas no grupo B, liderado pela invicta Islândia, que caso vença na terça-feira a anfitriã Hungria, na terceira e última jornada da primeira fase, estende a passadeira para o jogo decisivo da seleção lusa com os Países Baixos.

Para garantir o apuramento, Portugal tem que contar não só com a vitória da Islândia frente à Hungria, que é o primeiro jogo da última jornada do grupo B, e vencer os Países Baixos por pelo menos dois golos, para ganhar vantagem no desempate a três.

"Este grupo de pessoas que está aqui a combater pelo país não merecia, de certa forma, este tipo de resultados", disse Paulo Jorge Pereira, no final da derrota tangencial com a Hungria (31-30), com um golo sofrido nos derradeiros segundos.

De acordo com o treinador, a Seleção Nacional "jogou lindamente, conseguiu cumprir o plano e ser-lhe fiel do princípio ao fim, embora tenha havido algum detalhe, em termos de exclusões, que obrigou a alterar um pouco o que estava estabelecido".

"As cerca de 22 mil pessoas [na Arena de Budapeste] ficaram a perceber que em Portugal também se joga andebol e de bom nível. Acho que, de certa forma, não foi merecido, por tudo o que o grupo tem feito e tem passado. Merecíamos ter um final um bocadinho mais feliz do que este", disse.

O treinador referia-se às lesões de André Gomes, Luís Frade, Pedro Portela e João Ferraz, que os afastaram do Euro'2022, e aos 10 casos de covid-19 que ocorreram durante a preparação, condicionando os jogadores e limitando os treinos.

"Agora sim, vamos fazer contas. Esperar que a Islândia ganhe os jogos todos e que uma boa vitória contra os Países Baixos possa ser suficiente. Mas vamos lutar até ao fim. Já percebemos que este grupo reage às dificuldades e vamos lutar até ao fim", defendeu.

Paulo Jorge Pereira reconheceu que a Hungria acabou por merecer a vitória, porque foi mais competente em algumas facetas de jogo, nomeadamente ao nível das exclusões.

"Nós tivemos algumas que podíamos ter feito um bocadinho melhor. Podíamos ter passado para a frente [do marcador] e não passamos, mas isto são contingências de jogo e isto foi uma luta terrível desde o início até ao final", sustentou.

O treinador declinou comentar a atuação da dupla de árbitros checa, constituída por Vaclav Horacek e Jiri Novotny, considerando que "são muito bons".

"Com 22 mil pessoas [a apoiar a Hungria], não podíamos esperar o contrário. Mesmo que não seja intencional, é a aquela coisa de querer ser simpático para o público e para o espetáculo", considerou.

Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos da primeira fase do Euro'2022, a decorrer na Hungria e na Eslováquia, apuram-se para a "main round", constituída por dois grupos de seis. Os dois primeiros avançam para as meias-finais e os terceiros para o jogo de atribuição do 5.º e 6.º lugares.