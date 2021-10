Portugal, Espanha e Suíça vão organizar o Europeu de andebol de 2028

Portugal e Espanha realizaram uma candidatura conjunta à organização do Europeu de andebol de 2028 e agora juntou-se a Suíça, que, inicialmente, concorreu sozinha. Entretanto, Dinamarca, Suécia e Noruega abandonaram a corrida, pelo que a candidatura portuguesa, espanhola e helvética é a vencedora.

A candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Europeu de andebol de 2028 tem agora um novo membro. A Suíça desistiu da candidatura isolada e juntou-se aos países ibéricos. Além disso, no que terá sido um acordo com a Federação Europeia de Andebol (EHF), Dinamarca, Suécia e Noruega deixaram a corrida, pelo que a candidatura portuguesa, espanhola e helvética é a vencedora.

O Comité Executivo da EHF já aprovou a nova proposta conjunta e as três nações "já começaram a trabalhar no sentido de encontrar as melhores infraestruturas para receberem os jogos", informa a Federação de Andebol de Portugal (FAP).

Refira-se que Dinamarca, Suécia e Noruega desistiram de organizar o Europeu masculino de 2028, mas, para isso, foram "premiados" com a atribuição do Euro'2026.

Assim, Dinamarca, Suécia e Noruega vão organizar o Europeu masculino de 2026, a Rússia vai receber o Europeu feminino de 2026, Portugal, Espanha e Suíça ficam com o Europeu masculino de 2028 e Noruega, Dinamarca e Suécia organizam o Campeonato Europeu feminino de 2028.

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, mostra-se orgulhoso pela conquista.

"Depois de um acordo entre Portugal, Espanha e Suíça, apresentamos à EHF a candidatura conjunta à organização do Europeu de 2028. É com um sentimento de grande satisfação e orgulho que estaremos envolvidos na preparação e organização deste Europeu. Será um momento de grande afirmação do andebol nacional e colocará Portugal, mais uma vez, na organização do maior evento europeu. Estou certo de que esta competição irá contribuir decisivamente, nos próximos anos, para um aumento da nossa prestação desportiva e organizativa. Quero convidar toda a comunidade do andebol para nos encontramos em 2028 para a maior festa da modalidade", referiu, em declarações ao canal oficial da FAP.

O Europeu de 2028 vai decorrer de 13 a 30 de janeiro.