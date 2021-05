Pinto da Costa destaca Magnus Andersson e deixa palavra aos jogadores que vão sair

Na entrega do troféu de campeão nacional de andebol no museu do clube, o presidente do FC Porto deixou notas de agradecimento a dirigentes, equipa técnica e jogadores dos dragões, transmitindo ainda uma mensagem "aos que saem", como é o caso de André Gomes e Miguel Martins.

Agradecimento: "Queria saudá-los a todos, começando pelos diretores. Só eu sei a forma como o doutor Adelino Caldeira e o engenheiro António Borges vivem isto, a maneira como se esforçam e lutam para que hoje possamos estar aqui e, se calhar, voltar daqui a 15 dias. Ao Magnus Andersson [treinador], que foi a cereja no topo do bolo que caiu no andebol do FC Porto. Um dos grandes artífices destas vitórias. Tenho muito orgulho em tê-lo no seio do FC Porto e uma enorme satisfação de lhe ter entregue o Dragão de Ouro."

Mensagem aos jogadores: "Os atletas são quem materializa os sonhos de todos nós, que têm de transformar em vitórias os jogos que disputamos em campo e que conseguem fazê-lo de forma fantástica. Mas o que me entusiasma mais é a forma como alcançam essas vitórias, a maneira como comemoram, como as vivem e as sentem. Sempre unidos a quem já não pode estar cá, como merecia. Isso é sinónimo de grandeza, de tal forma que o vosso tamanho - que é grande - é pequeno junto daquilo que vocês demonstram como dignidade, ambição e exemplo de ética e desportivismo. Tenho muito orgulho que todos vocês sejam atletas do FC Porto. Alguns já são Dragão de Ouro, não é por acaso que nos últimos anos a escolha recai no andebol para os atletas das modalidades".

Jogadores que vão deixar o FC Porto: "Para os que saem, a vida é assim, leva-nos para locais onde não pensávamos ir ou que não serima uma obsessão. Vão levar o clube no coração, vão lembrar-se sempre dos momentos felizes que viveram no FC Porto. Que sejam felizes nas vossas carreiras e que um dia voltem ao FC Porto e à cidade. Esta é, realmente, a capital do bem receber e da felicidade."

Taça de Portugal por jogar (final four a 5 e 6 de junho): "Ainda temos uma taça para ganhar. Confio em todos vós de maneira ilimitada. Muitas felicidades para todos, a nível coletivo e individual, assim como para as vossas famílias."