Pedro Portela vai voltar ao Sporting e Luís Frade também é hipótese

Ponta-direita deixa o Nantes e, mesmo tendo recebido mais propostas, o Sporting ganhou a corrida. Após um intervalo de cinco anos, que ainda está a decorrer, pois joga em França, o internacional luso irá voltar a vestir de verde e branco, equipamento com o qual ganhou tudo em Portugal.

Pedro Portela, que está há cinco temporadas em França, as três primeiras no Tremblay e, desde a passada, no Nantes, vai regressar ao Sporting, clube que representou durante 11 épocas. Portela, de 33 anos, da geração dos medalhados de prata do Mundial de Sub-20 de 2010, na Eslováquia, irá como que regressar a casa, isto depois de, como leiriense, ter despontado para o andebol no Académico de Leiria, quando tinha dez anos.

O ponta-direita, que em tempos teve contactos com o Benfica, recebeu agora outras propostas para continuar a carreira, mas estará de volta a Portugal na próxima campanha, para reforçar o clube ao serviço do qual ganhou dois campeonatos, três Taças de Portugal, uma Supertaça e duas Taças Challenge. Nos escalões de formação, foi também duas vezes campeão nacional de juniores.

Para os leões será o receber de volta um atleta que conhece a casa como poucos, de grande qualidade técnica, que tem nas pernas dois Europeus (2020 e 2022), dois Mundiais (2021 e 2023) e uns Jogos Olímpicos - esta uma participação especial, pois o andebol foi a única modalidade de pavilhão portuguesa que conseguiu chegar a esse patamar. Portela, que fez 18 golos nos seis jogos do recente Mundial, já é o quinto português mais internacional de sempre, somando 227 internacionalizações - sendo 125 A, com 419 golos marcados -, encontrando-se a 26 de igualar Carlos Resende no terceiro posto.

Para o técnico Ricardo Costa será o aumentar do número de atletas lusos no plantel - há ainda a possibilidade de fazer regressar Luís Frade - algo que aprecia particularmente, podendo o Sporting voltar a ter uma maioria de portugueses.

Contactados por O JOGO, tanto Pedro Portela como Carlos Carneiro, diretor do andebol leonino, foram bastante afáveis mas, compreensivelmente, não quiseram falar.

Luís Frade também poderá voltar ao Pavilhão João Rocha

Para além de Pedro Portela, também Luís Frade, de 24 anos, poderá estar de regresso ao Sporting, clube em que jogou nas temporadas de 2018/19 e 2019/20, depois de contratado ao Águas Santas, o emblema onde se iniciou na prática da modalidade. Há três épocas a representar o Barcelona, Frade, que esta semana foi o pivô do sete ideal da 11.ª jornada da Liga dos Campeões - sete golos em nove remates, na vitória do Barça por 40-30 sobre o Elverum -, tem duas Ligas dos Campeões no currículo.