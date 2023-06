Nilton Melo desvinculou-se do Sporting e ruma à Macedónia

Lateral-esquerdo que estava no V. Setúbal desvinculou-se do Sporting e vai para a Macedónia. Natural de Almada, o meia-distância de apenas 19 anos vai representar um clube que, mesmo estando a reerguer-se, foi campeão europeu em 2016/17 e 2018/19. "Reconheço que fiquei surpreendido", disse.

Nilton Melo, internacional jovem que participou nos Europeus de sub-19 e sub-20 em 2021 e no ano passado, respetivamente, assinou contrato com o Vardar, da Macedónia, para as duas próximas temporadas. Quer isto dizer que o lateral-esquerdo, que estava no Vitória de Setúbal por empréstimo do Sporting, desvinculou-se dos verdes e brancos, o que, de resto, o próprio confirmou a O JOGO. "É verdade, estava livre e vou ser mesmo jogador do Vardar", disse o atleta de apenas 19 anos e com 1,97 metros.

"Comecei a procurar um projeto que me permitisse ser profissional e trabalhar única e exclusivamente no andebol. Apareceram algumas propostas de Espanha, mas também surgiu a do Vardar e, depois de a analisar, era irrecusável", contou, admitindo que o interesse de um clube que tem no palmarés duas Ligas dos Campeões (2016/17 e 2018/19) o deixou surpreso. "Com a idade que tenho, reconheço que fiquei surpreendido por um clube com a tradição e a história do Vardar apostar em mim, mas, por outro lado, é para que coisas como estas aconteçam que trabalho todo os dias com muita determinação e vontade", expressou.

Tendo um agente a tratar-lhe da carreira, Nilton, que começou a jogar no Independente Futebol Clube Torrense, lembrou que irá "estar na Liga SEHA, no campeonato e na Taça da Macedónia e nas competições europeias", o que também "foi importante para escolher este clube".