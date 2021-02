Luís Frade homenageia Quintana com nome do guarda-redes na camisola do Barcelona

O Barcelona partilhou nas redes sociais uma fotografia da camisola do jogador luso, com o número 82 e o nome Quintana.

O pivô Luís Frade vai envergar hoje uma camisola com o nome de Alfredo Quintana, no embate do Barcelona frente ao Nava, para o campeonato espanhol de andebol, em homenagem ao guarda-redes internacional português do FC Porto.

O clube catalão partilhou nas redes sociais uma fotografia da camisola do jogador luso, com o número 82 e o nome Quintana, na página oficial da modalidade.

Frade, que chegou ao ​​​​​​​FC Barcelona no início da época, proveniente do Sporting, foi eleito o melhor andebolista jovem do mundo em 2020, tendo integrado, juntamente com Quintana, as seleções que disputaram recentemente Europeu e Mundial.