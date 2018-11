Federação de Andebol repudia acusações do "vice" do FC Porto e avança com participação

Comunicado aborda as declarações de António Borges no programa "Universo Porto", onde o vice-presidente do andebol do FC Porto revelou que há oito jogos do FC Porto em 2016/17 que estão sob suspeita.

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) emitiu esta terça-feira um comunicado onde repudia as declarações de António Borges, vice-presidente do andebol do FC Porto, que afirmou existirem oito jogos do FC Porto em 2016/17 sob suspeita. As acusações do "vice" dos dragões foram proferidas no programa "Universo Porto" após um jogo polémico entre FC Porto e Benfica, tendo os dragões emitido um comunicado acerca da situação.

"Repudiam-se em absoluto e lamentam-se profundamente o teor de tais acusações, altamente lesivas para a imagem e integridade do Andebol Português, e manifestamente ofensivas do seu bom nome, dos Dirigentes, Árbitros e titulares dos órgãos federativos", pode ler-se no comunicado da FAP, que garantiu que todas as competições desportivas "têm decorrido com toda a normalidade e em observância com os princípios universais".

No comunicado e em resposta ao vice do FC Porto, que afirmou que os jogadores jogam com o "coração nas mãos" desde que rebentou o escândalo Cashball, a FAP lembrou que denunciou a situação ao Ministério Público e que os dragões sabem "que não houve da parte da FAP e dos seus órgãos qualquer silêncio nem uma paz podre", sendo que "o facto de não terem sido, entretanto, divulgadas publicamente quaisquer eventuais diligências, ou atos, não significa que nada tenha sido produzido ou realizado", pode ler-se.

A Federação de Andebol revela também que efetuou uma participação ao Conselho de Disciplina após as declarações do vice-presidente do andebol do FC Porto.