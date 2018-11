António Borges revela que há oito jogos do FC Porto sob investigação

Vice-presidente do andebol do FC Porto revelou que há oito jogos do FC Porto em 2016/17 que estão sob suspeita.

António Borges, vice-presidente do FC Porto para o andebol, revelou esta segunda-feira no programa Universo Porto que há oito jogos do emblema azul e branco na modalidade sob investigação, referentes à época 2016/17.

"Não foi o FC Porto que trouxe a público tudo o que nós conhecemos, mas como é que os órgãos federativos podem ficar insensíveis, a algo que ninguém contradiz? Dos últimos dez jogos de 2016/17, oito estão sob suspeita e os nossos adversários, não interessam as cores, manobravam para que os outros ganhassem ao FC Porto, todos contra o FC Porto. Isto de uma forma clara e hoje sabe-se que são declarações públicas, passaram nas televisões, toda gente as conhece, a Procuradoria-geral da republica tem notas oficiais a dar conta das diligencias que foram feitas. Há pelo menos sete arguidos e isso faz com que se perceba que não há um clima tranquilo para se desenvolver a modalidade", atirou o dirigente dos dragões, apontando também para o hóquei em patins, tomando como ponto de partida o clássico de sábado, frente ao Benfica, que suscitou muitas queixas do lado portista:

"O hóquei em patins este fim de semana foi um escândalo e as coisas acontecem quase sempre num FC Porto-Benfica ou num FC Porto-Sporting. Mas o que se está a passar é um desrespeito pelo FC Porto e imerecido. Repare-se que, no caso do andebol, a Seleção Nacional tem oito jogadores do FC Porto, mas se formos aos outros quase todos passaram pelo FC Porto", assinalou António Borges, terminando com um apelo à Federação de Andebol.

"O que pedimos é uma posição pública, na defesa até das pessoas envolvidas, pelo bom nome do andebol, pelo bom nome daqueles que estão envolvidos e o que temos é o silêncio e uma paz podre que prejudica sempre o FC Porto", rematou.