Benfica e Sporting em disputa no mercado e já há vantagem

É praticamente certo que Carlos Martins, ponta-direita do ABC, clube com o qual tem contrato até ao final da temporada, se vai mudar para Lisboa.

É praticamente certo que Carlos Martins, ponta-direita do ABC, clube com o qual tem contrato até ao final da temporada, se vai mudar para Lisboa nos próximos anos, devendo o Benfica ser o destino. O Sporting também está interessado no extremo, até porque é muito provável que Pedro Portela venha a aventurar-se num clube estrangeiro, mas os encarnados têm o negócio mais adiantado. De resto, era desejo de Carlos Resende contar já nesta temporada com Carlos Martins no plantel benfiquista - da mesma forma que seguiram para a Luz os ex-academistas Pedro Seabra, Ricardo Pesqueira e também Nuno Grilo, que estava em França -, mas, tendo o atleta contrato com o ABC, essa intenção do treinador das águias não se concretizou.

Carlos Martins, de 23 anos, natural de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, chegou ao ABC em 2012/13, estando, portanto, na quinta temporada ao serviço do clube de Braga. Com 1,80 metros e 78 kg, o ponta-direita tem sido um dos atletas mais influentes da equipa agora liderada por Jorge Rito, sendo o segundo melhor marcador, com 57 golos, apenas atrás de Hugo Rocha, que leva 88. Recorde-se que Carlos Martins tem sido também presença nas convocatórias de Paulo Jorge Pereira para a Seleção A, sendo um dos atletas que seguirá no dia 4 para o torneio na Roménia.