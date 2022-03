Insegurança no Leste da Europa pode "ajudar" Benfica a segurar Kukic e Hernandez

Lazar Kukic é uma das referências do Benfica

O central Lazar Kukic e o guarda-redes Sergey Hernandez já assinaram pelo Meshkov Brest, porém, com a guerra da Ucrânia mesmo ali ao lado, os encarnados tentam manter os andebolistas.

Lazar Kukic e Sergey Hernandez, dois dos melhores jogadores do Benfica, já assinaram pelos bielorrussos do Meshkov Brest. Porém, a possibilidade de a situação se reverter e o Benfica assegurar a continuidade dos mesmos no plantel é, de novo, uma forte hipótese.

A guerra da Ucrânia e a consequente insegurança que se vive naquela região da Europa fez os dois atletas temer e, atentos, os encarnados já reuniram com ambos os jogadores no sentido de procurar oferecer-lhes as melhores condições para que aceitem permanecer na Luz.