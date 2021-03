FC Porto fez revelação nas redes sociais

O FC Porto decidiu gravar no interior do Dragão Arena, uma frase de Alfredo Quintana que, aquando da morte do guarda-redes, ganhou dimensão em muitas das homenagens que lhe foram feitas.

"As memórias do que vivi aqui vão ficar bem guardadas no meu coração. Foi FC Porto que me permitiu ser o que sou hoje", pode agora ler-se numa das paredes laterais do pavilhão do clube.