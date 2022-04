FC Porto confirma Ignacio Plaza como reforço: "Jogar a Champions é um sonho"

Ignacio Plaza com a camisola do AEK Atenas

Pivô espanhol é reforço dos dragões para a próxima temporada.

O pivô espanhol Ignacio Plaza, que pelo Fuchse Berlin conquistou uma Taça EHF e dois Mundiais de clubes, foi confirmado esta terça-feira como reforço do FC Porto para 2022/23, informação que O JOGO já tinha antecipado.

Pelo Magdeburgo, Ignacio Plaza, de 28 anos, jogou pela primeira vez no Dragão Arena, enquanto integrante da equipa que foi eliminada pelos portistas na qualificação para a Taça EHF de 2018/2019, tendo depois integrado o plantel dos gregos do AEK Atenas.

Parte ativa do plantel bicampeão do país helénico, que conquistou a dobradinha, a nível nacional, e a Taça Challenge, no âmbito europeu, Ignacio Plaza defrontou o FC Porto na pré-época no Torneio Internacional de Gaia, tendo saído derrotado por 34-19.

Em declarações ao sítio dos dragões, Ignacio Plaza mostrou-se ansioso por iniciar a "nova aventura" num "clube enorme com uma história incrível" e diz-se "privilegiado" por chegar ao FC Porto" e quer dar "o máximo em todas as competições".

"Estou preparado para tudo, tenho experiência suficiente para ajudar a equipa a conseguir alcançar os títulos que almeja. Posso ajudar a equipa quer nas tarefas ofensivas como defensivas, mas consigo destacar-me mais no ataque", referiu.

O espanhol considera que a adaptação ao sistema sete contra seis praticado pelo FC Porto "será fácil", pois é do seu agrado, e realçou a "qualidade incrível" dos jogadores que integram o plantel dos dragões, "que sabem jogar com o pivô". "Jogar a Champions é um sonho para qualquer jogador, é a competição mais exigente e difícil ao nível de clubes. O FC Porto está sempre à altura, tem mostrado que pode lutar contra todos os adversários e espero que assim seja durante muitos anos porque é sinal de que somos campeões nacionais", disse.

O pivô espanhol Ignacio Plaza é o quarto reforço do FC Porto para a época de 2022/23, depois dos dinamarqueses Nikolaj Laeso e Jakob Mikkelsen e do sueco Jack Thurin, todos laterais.