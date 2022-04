Ignacio Plaza vai deixar a Grécia para reforçar o FC Porto

Pivô espanhol de 28 anos, que joga no AEK de Atenas, pelo qual ganhou a Taça EHF do ano passado, será atleta dos azuis e brancos.

Ignacio Plaza, pivô espanhol de 28 anos, que joga há três épocas no AEK de Atenas, tendo antes representado Magdeburgo e Fuchse Berlim, será reforço do FC Porto para as próximas temporadas. Plaza, natural de Ciudad Real e com 1,96 metros, tem no palmarés uma Taça EHF, conquistada ao serviço dos gregos, em 2020/21, e foi ainda medalha de bronze no Campeonato da Europa de sub-20 em 2014.

Desta forma, Magnus Andersson passará a dispor de mais uma opção para um posto específico onde conta com os luso-cubanos Daymaro Salina (capitão) e Victor Iturriza. No atual plantel está ainda o jovem colombiano Jesus Hurtado, de 19 anos e com uma enorme margem de progressão, que deverá ser emprestado, de forma a ter mais minutos de competição.

O plantel dos bicampeões nacionais, vencedores das últimas seis competições internas (além dos dois campeonatos, também duas Taças de Portugal e duas Supertaças), vai sofrer várias alterações, uma vez que a Plaza se juntarão três reforços oficialmente já apresentados pela estrutura diretiva do FC Porto: o lateral-direito sueco Jack Thurin (IFK Skovde), um atleta de 1,99 metros e, com 22 anos, considerado o grande jovem talento da Suécia; o também lateral-direito Jakob Mikkelsen, dinamarquês de 1,98m que jogava no Istres, de França, e ainda, igualmente dinamarquês, Nikolaj Laeso, lateral-esquerdo de 1,96 que joga no Aalborg e foi campeão do Mundo no Egito, no ano passado.

Os três jogadores assinaram por três temporadas, ou seja, até 2024/25. Os dragões terão ainda, como O JOGO noticiou, o central André Sousa, que está por empréstimo no Águas Santas, mas já renovou contrato. Sousa tem 20 anos e é considerado muito promissor, somando esta época 133 golos em 26 jogos.