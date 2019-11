FC Porto categórico vence em Montpellier e está perto do apuramento

Os dragões foram imperiais e mandaram praticamente durante todos os 60 minutos. Somam dez pontos estão cada vez mais próximos do apuramento

O FC Porto venceu este sábado o Montpellier, por 27-22, em França, sendo esta mais uma vitória num terreno dificílimo - o Montpellier foi campeão europeu há dois anos - de uns dragões cada vez mais seguros nesta Champions de andebol.

Os azuis e brancos chegaram a ter sete bolas à maior (27-20), numa partida em que os gauleses, onde joga Gilberto Duarte, nunca estiveram à frente.

Com o triunfo em França, o FC Porto ascendeu da sexta à quinta posição do grupo B, com 10 pontos, a quatro do líder THW Kiel, e com um de vantagem sobre os macedónios do Vardar (6.º classificado), detentores do título de campeão europeu. Passam aos oitavos de final da Liga dos Campeões as seis equipas mais bem classificadas

A fase de apuramento prossegue na quarta-feira com a realização da 10.ª jornada, em que FC Porto se desloca a casa dos ucranianos do HC Motor Zaporozhye, últimos classificados, com dois pontos.