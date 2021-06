Montpellier sobre Alexis Borges no Benfica: "Estamos à espera do dinheiro"

Alexis Borges com a camisola do Benfica

O jornal francês Midi Libre publica esta quarta-feira declarações que atribui ao presidente do Montpellier, as quais dão conta o desagrado do dirigente.

O Benfica anunciou no início da semana a contratação de Alexis Borges para a equipa de andebol.



No entanto, o Montpellier, clube detentor do passe do internacional português nascido em Cuba, está "chateado" com a oficialização da transferência e considera-a "prematura", uma vez que Alexis tem contrato até 2023 com o emblema francês.

"Não nos podemos separar de um jogador destes sem negociar um preço mínimo. Estamos a falar de vários milhares de euros", referiu o presidente do Montpellier HB, Julien Deljarry.



"Continuamos à espera do dinheiro na nossa conta. De momento, não estão reunidas as condições para a transferência, falta pagar", disse ainda.



Alexis Borges chegou em 2013 ao FC Porto, de Cuba, onde jogou durante quatro épocas. Depois disso, mudou-se para o Barcelona, tendo regresssado depois ao Dragão para mais duas épocas. Em 2020 foi contratado pelo Montpellier HB.



Segundo o jornal, emblema francês espera que tudo possa ser resolvido "até ao fim da semana."