Central alemão reforça o V. Setúbal

Jan Kleineidam, de 23 anos e 1,88 metros, é jogador dos sadinos, que viram partir Ruben Santos para Espanha

Jan Kleineidam, um alemão de 23 anos, com 1,88 metros e 97 quilos, é o primeiro reforço oficial da eqquipa de andebol do Vitória de Setúbal para 2022/23.

Os sadinos, que perderam Ruben Santos - segundo melhor marcador do Campeonato Placard Andebol 1, com 182 golos - para o Benidorm, de Espanha, trataram de imediato de se acautelar e contrataram este central, oriundo do Hamburgo e que também passou pela equipa B do Kiel.

O Vitória de Setúbal, que acabou o campeonato em sétimo lugar e continuará a ter Luís Monteiro como treinador, assinou com Jan Kleineidam por duas temporadas.