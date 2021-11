Bilhetes para o dérbi de andebol: Benfica reage após acusação do Sporting

Clube da Luz emitiu um esclarecimento após o Sporting ter acusado o Benfica de não fornecer ingressos para o jogo de sábado.

O Benfica emitiu um esclarecimento a propósito dos bilhetes para o dérbi de andebol com o Sporting, depois de o clube leonino ter acusado as águias de se recusarem a fornecer ingressos.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece relativamente ao dérbi de andebol marcado para amanhã [sábado] que colocou à disposição dos adeptos do Sporting Clube de Portugal os bilhetes que pelo regulamento devem ser entregues ao clube adversário. Mais informa que estes acessos foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições oferecidas a todos os adversários que esta época vieram jogar à Luz. A saber, a identificação do adepto que adquire esse mesmo ingresso", pode ler-se.

"Uma prática e um procedimento que o clube aplica aos próprios adeptos do Sport Lisboa e Benfica, quer quando joga em casa, quer quando joga fora, não havendo por isso, e como bem se atesta, qualquer espaço para discriminação, seja de que natureza for. O Sport Lisboa e Benfica sublinha total disponibilidade para enviar imediatamente os bilhetes que se encontram reservados aos adeptos da equipa adversária logo que o Sporting Clube de Portugal entenda enviar os dados solicitados, os quais serão tratados no estrito cumprimento da legislação, cujo espírito visa garantir a total segurança dos adeptos do Benfica e daqueles que nos visitam", completa o Benfica.

Sábado, dia em que se joga toda a 9.ª jornada do campeonato, a partir das 16 horas, na Luz, o Benfica recebe o Sporting, no primeiro grande duelo da prova - embora estas equipas já se tenham encontrado, no Torneio de Viseu, com vitória dos verdes e brancos, por 28-24. As duas formações venceram os oito jogos já realizados, tal como o FC Porto.