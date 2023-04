Benfica nega agressão de Chema e acusa Sporting de "propaganda hipócrita"

Comunicado do clube da Luz após o polémico dérbi de andebol, para a Taça de Portugal.

O Benfica emitiu neste domingo um comunicado negando que o treinador da equipa de andebol, Chema Rodríguez, tenha agredido Ricardo Costa, técnico do Sporting, após o dérbi da Taça de Portugal realizado no sábado.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que o seu treinador da equipa de andebol, Chema Rodríguez, em momento algum agrediu o técnico do Sporting, Ricardo Costa, no final do dérbi de sábado, dia 8 de abril, no Pavilhão n.º 2 da Luz. É por isso falsa e difamatória a acusação feita pelo Sporting Clube de Portugal no seu comunicado", pode ler-se.

"O Sport Lisboa e Benfica não pode permitir que, com acusações falsas, se tentem desviar as atenções do comportamento antidesportivo e provocador da equipa do Sporting e do seu treinador Ricardo Costa na parte final do encontro. E que originaram a indignação de Chema Rodríguez. O Sport Lisboa e Benfica recusa igualmente a propaganda hipócrita do Sporting quando fala de valores e respeito, esquecendo-se que ainda há poucas semanas teve um capitão de equipa condenado por, premeditadamente, ir ao balneário adversário agredir um jogador do Benfica. Na altura, não se ouviram os arautos da moral tecer qualquer comentário", completa.

O Sporting, recorde-se, tinha acusado: "O agressor de Ricardo Costa foi o treinador do Benfica, Chema Rodríguez, o que confere à situação uma extremíssima gravidade. Assim como são os seus comentários no pós-jogo em que pretende justificar a sua violência, falando sobre algo que, como os seus atos atestam, só conhece de vocabulário - valores e respeito."

Em comunicado, o emblema leonino denunciou ainda uma agressão ao capitão da equipa de andebol, Salvador Salvador, por um adepto encarnado, "na sequência dos desacatos no final do jogo". "O Sporting condena veementemente as agressões de que os nossos jogadores e treinadores foram alvo, e vai executar todas as diligências necessárias para que os agressores sejam responsabilizados, reafirmando a necessidade de erradicar qualquer tipo de violência no desporto nacional", assegurou.

Fonte policial, refira-se, confirmou três detenções, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Sporting venceu o Benfica, por 34-30, para os quartos de final da Taça de Portugal. Um adepto do Benfica foi detido após o jogo por agressão a Salvador Salvador, enquanto um adepto do Sporting foi detido por agredir um agente de autoridade.

Fonte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) adiantou, por outro lado, à Lusa que uma adepta encarnada tinha sido detida no recinto, por incumprimento da medida de interdição de recintos desportivos. Segundo a mesma fonte, a detida tem 24 anos, é adepta do Benfica e tinha-lhe sido decretada uma medida de interdição de recintos desportivos pela APCVD em setembro de 2022, por pirotecnia, tendo sido intercetada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) quando tentava aceder à bancada do recinto.