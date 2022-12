Inquérito de O JOGO aponta no sentido de encerrar um ciclo, mesmo que Fernando Santos tenha vivido momentos altos.

Terminada a participação no Campeonato do Mundo, o foco vai estar, inevitavelmente, apontado ao futuro do selecionador e se Fernando Santos deve continuar no cargo, iniciando um novo ciclo que vai até ao Europeu"2024.

O JOGO ouviu seis personalidades, incluindo quatro antigos internacionais portugueses, e a tendência aponta no sentido de dizer "obrigado e até sempre", ou seja, mudar o ciclo.

Dias Ferreira, ex-dirigente do Sporting

1 - Fernando Santos tem condições para continuar no cargo de selecionador nacional?

Acho que não tem condições. Não são razões pessoais, são objetivas. Há diversos motivos, mas considero que não geriu bem esta questão do Ronaldo. Não estou de acordo porque seguiu muito as pressões que recebeu, sobretudo da Comunicação Social. E, portanto, acho que um selecionador que se submete às pressões não tem condições para continuar.

2 - Qual o papel que Cristiano Ronaldo deve desempenhar no novo ciclo da Seleção Nacional?

Isso não sei, ele saberá melhor qual é o papel que deve desempenhar. Esse exame e essa análise devem ser decididos por ele. Quando outras estiverem estabilizadas, posso ter opinião. Agora não sei qual é o futuro, se joga, se não joga, se quer continuar a jogar, se não quer, tudo isso é razão para saber se vai à Seleção, se se sente motivado.