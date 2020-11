Seleção portuguesa já está concentrada, embora com duas ausências

Anthony Lopes e Raphael Guerreiro apresentam-se terça-feira.

A seleção portuguesa já se encontra concentrada na Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol, tendo em vista os encontros com Andorra (particular), França e Croácia (Liga das Nações). De acordo com a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Futebol, apenas Anthony Lopes e Raphael Guerreiro não marcaram presença, porque apenas se apresentam amanhã, devidamente autorizados.

Portugal, recorde-se, enfrenta Andorra dia 11 de novembro, no Estádio da Luz, e depois, a contar para a Liga das Nações, dia 14, também na Luz, às 19h45, a França. Segue-se o jogo na Croácia a 17.

Portugal está em igualdade pontual com a França no Grupo 3 da Liga A. As duas seleções lutam pela presença na final-four.