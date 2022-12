Rúben Dias: "Penálti sobre Bruno Fernandes? Pareceu-me claríssimo"

Declarações de Rúben Dias, defesa-central da Seleção portuguesa, após a derrota por 1-0 contra Marrocos.

Análise ao jogo: "Foi um jogo complicado. Já sabíamos contra quem iríamos jogar. É um adversário difícil de penetrar, mas ainda assim tivemos as nossas ocasiões para marcar. Estando a perder, fica mais difícil e em muitos momentos ficámos mais expostos. Aguentámos o 1-0 até ao fim e um golo dava a continuidade no jogo. O golo não surgiu, mas a equipa esteve lá e a atitude também. Defrontámos uma equipa muito difícil, mas tínhamos todas as armas e procurámos fazer tudo."

Alegado penálti a favor de Portugal: "Ainda não tive oportunidade de ver o lance do penálti [sobre Bruno Fernandes], mas pareceu-me claríssimo. Um penálti naquela altura fazia com que voltasse tudo à estaca zero. Foi duro, mas há que seguir em frente."

Mais duro perder sendo favoritos? "Não era por sermos favoritos que é mais duro perder. Sabemos as nossas qualidades e daquilo que somos capazes, além de termos defrontado uma grande equipa. Não conseguimos ser melhores."