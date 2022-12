"Ronaldo vai ter um futuro ainda melhor e Pepe melhorou ainda mais"

MEMÓRIAS DO MUNDIAL - Com Bruno Alves

"Este é sempre o torneio mais importante no mundo do futebol. Em 2014, no Brasil, tivemos uma qualificação difícil, íamos jogar num país onde nasceu o meu pai [Washington Alves] e logo aí teve significado muito importante para mim. Fui com ambição de vencer e ajudar Portugal. Esse foi sempre o meu sentimento: lutar, defender e honrar a nossa bandeira. Foi, sem dúvida, um momento marcante, uma experiência sensacional, apesar de termos ficado pela fase de grupos. Ficou essa pequena mágoa porque tínhamos qualidade mais do que suficiente para passar o grupo. Não fomos mais à frente, mas defendemos Portugal com orgulho, garra e honra.

No Euro"2016, o discurso do míster Fernando Santos baseou-se no "nós" e não no "eu". Com a experiência e capacidade de liderança que tem e pelos resultados que tem dado à Seleção, tem tudo para vencermos, etapa a etapa, e também o Mundial. É legítimo pensarmos assim. Temos uma equipa muito forte, um banco com muitas soluções, qualquer jogador pode entrar e resolver e nós, portugueses, devemos apoiar, transmitir energia positiva e carinho e não entrar em críticas, para eles conseguirem o que queremos: vencer.

Ronaldo continua a ser o melhor jogador de sempre e vai ter um futuro ainda melhor. Tem personalidade e mentalidade forte, está num momento bom da vida dele, pode continuar a vencer e a fazer coisas muito boas. Quando for para outro clube terá mais equipa a ajudá-lo a vencer.

Fiz muitos jogos com o Pepe no FC Porto e na Seleção, travámos muitas batalhas e melhorou ainda mais. Acredito muito no potencial físico dele. Continua incrível e, mesmo após esta última lesão, não precisou de muito tempo para estar em grande nível, física e mentalmente. Tem a ambição e a determinação de um superatleta. Dou-lhe os parabéns por continuar a jogar no clube, a fazer grandes exibições e a levar a Seleção a sonhar em vencer o torneio. O sucesso dele vai ser sempre o meu sucesso.

Gostei muito de trabalhar com Paulo Bento, identifico-me com o caráter dele, apoiou-me sempre e foi importante para mim. Tenho estima e carinho por ele, como tenho por Carlos Queiroz. Este jogo será muito interessante e veremos o que vai acontecer."

A EQUIPA DE 2014 (Mundial da África do Sul)



Treinador: Paulo Bento

Guarda-redes: Eduardo, Rui Patrício, Beto

Defesas: André Almeida, João Pereira, Bruno Alves, Pepe, Ricardo Costa, Luís Neto, Fábio Coentrão

Médios: Miguel Veloso, Raúl Meireles, William Carvalho, João Moutinho, Rúben Amorim

Avançados: Cristiano Ronaldo, Rafa Silva, Vieirinha, Nani, Varela, Hugo Almeida, Éder, Hélder Postiga.