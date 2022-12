"Ronaldo a suplente? Não tenho arrependimentos", diz Fernando Santos

Declarações de Fernando Santos, selecionador de Portugal, após a derrota por 1-0 com Marrocos.

Arrepende-se de ter colocado Ronaldo a suplente? "Não me arrependo. A equipa esteve muito bem no jogo com a Suíça. O Cristiano é um jogador enorme. Entrou quando entendemos que era preciso. Não tenho arrependimentos."

Ronaldo a suplente? "Não mudava nada, em termos de equipa não posso pensar com o coração. A decisão estratégica foi das mais difíceis, mas não posso pensar com o coração, tenho que pensar com cabeça. Não é que o Ronaldo já não seja um grande jogador, não tem a ver com isso."