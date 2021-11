Portugal vence País de Gales e segue em frente no apuramento para Europeu sub-17

Portugal, que lidera o grupo com seis pontos, garantiu o passaporte para a Ronda de Elite

Portugal, que lidera o grupo com seis pontos, garantiu o passaporte para a Ronda de Elite

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 bateu a congénere do País de Gales, por 2-0, no Estádio Algarve, garantindo a passagem à Ronda de Elite de apuramento para o Europeu do escalão.

No jogo da segunda jornada do Grupo 11 da primeira fase de qualificação, decidido com golos de Diogo Monteiro (18 minutos) e Rodrigo Ribeiro (86), o ascendente português foi a tónica dominante praticamente desde o minuto inicial, mas a falta de eficácia impediu um resultado mais volumoso.

Portugal, que lidera o grupo com seis pontos, garantiu o passaporte para a Ronda de Elite - será, na pior das hipóteses, um dos quatro melhores terceiros classificados entre os 13 grupos -, encerrando esta primeira fase com a Ucrânia, na terça-feira, de novo no Estádio Algarve.

O ascendente dos jogadores orientados por José Lima sentiu-se desde o primeiro apito do árbitro austríaco Christian-Petru Ciochirca e, ao décimo minuto, já Portugal somava meia dúzia de remates perigosos, com o ponta de lança José Rodrigues em evidência (03 e 08).

Com um futebol ao primeiro toque, de constantes movimentações e com presença muito ofensiva dos laterais, o conjunto português aplicava uma pressão em certos momentos asfixiante, obrigando a defesa galesa a muito trabalho.

Depois de tentativas de João Conceição (11), por cima, e de Ivan Lima (16) e Afonso Moreira (17), travadas pelo guardião Camis, o ascendente português deu, finalmente, frutos aos 18 minutos, com um cabeceamento certeiro de Diogo Monteiro, após canto de João Gonçalves.

O fulgor português diminuiu com o primeiro golo, mas por escassos minutos, pois a seleção portuguesa voltou a intensificar o assédio à baliza após a meia hora, obrigando Oliver Camis a somar várias boas defesas, nos "tiros" de João Gonçalves (33), João Conceição (43) e Ivan Lima (44).

O início de segunda parte não fugiu à regra, embora em menor intensidade, com José Rodrigues (46), João Veloso (55) e Afonso Moreira (66) a somarem oportunidades desperdiçadas.

A vantagem pela margem mínima pareceu enervar os portugueses durante alguns minutos e, aos 76, Cole Fleming desperdiçou uma grande oportunidade para igualar: o guardião Diogo Fernandes "encheu" a baliza para travar o remate do dianteiro.

A tranquilidade portuguesa chegou, por fim, aos 86, com o 2-0, assinado pelo suplente Rodrigo Ribeiro após jogada de Leonardo Barroso, e nos descontos Guilherme Santos viu George Abbott evitar o terceiro em cima da linha de baliza.

Jogo no Estádio Algarve.

Portugal - País de Gales, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Diogo Monteiro, 18 minutos.

2-0, Rodrigo Ribeiro, 86.

Portugal: Diogo Fernandes, João Conceição, Diogo Monteiro, Marlon Júnior, Leonardo Barroso, Henrique Arreiol, João Gonçalves (Rafael Luís, 69), João Veloso (Guilherme Santos, 88), Afonso Moreira (Rodrigo Ribeiro, 69), Ivan Lima (João Rego, 88) e José Rodrigues (Gustavo Varela, 79).

(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Luís Gomes, Francisco Machado, Alfa Baldé, Guilherme Santos, Rafael Luís, Rodrigo Ribeiro, João Rego e Gustavo Varela).

Selecionador: José Lima.

País de Gales: Oliver Camis, Alexander Williams (Tanatswa Nyakuhwa, 74), William Andiyapan, George Abbott, Theo Robinson (Charles Crewe, 87), Scott Godden (Sebastian Dabrowski, 59), Sonny Lewis (Finlay Ashworth, 59), Luke Harris, Ben Lloyd, Cole Fleming e Omari Benjamin (Japhet Mpadi, 59).

(Suplentes: James Pradic, Sebastian Dabrowski, Charles Crewe, Alexander Roberts, Japhet Mpadi, Finlay Ashworth, Jaydon Fuller, Tanatswa Nyakuhwa e Troy Perret).

Selecionador: Richard Williams.

Árbitro: Christian-Petru Ciochirca (Áustria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sonny Lewis (10), Marlon Júnior (12), João Gonçalves (53) e Japhet Mpadi (67).

Assistência: Cerca de 150 espetadores.