Pepe é titular e faz história no futebol português

Pepe é titular no Portugal-Uruguai, partida do grupo H do Mundial'2022

Ao apito que marcou o início do Portugal-Uruguai, partida do grupo H do Mundial'2022, Pepe tornou-se no jogador português mais velho a atuar em campeonatos do Mundo.

Para a história ficam os dados: 39 anos, 9 meses e 3 dias.