Otávio e Nuno Mendes em trabalho específico de recuperação

Otávio saiu com queixas do Portugal-Gana

Jogador do FC Porto saiu do Portugal-Gana com queixas na zona posterior da coxa direita.

Após a estreia da Seleção Nacional (triunfo por 3-2 sobre o Gana) no Mundial do Catar, Otávio e Nuno Mendes ficaram no ginásio em trabalho específico de recuperação de problemas musculares.

De recordar que o jogador do FC Porto saiu na segunda parte do Portugal-Gana com queixas na zona posterior da coxa direita, restando saber a extensão da lesão. Já Nuno Mendes havia falhado o treino de terça-feira, regressando ao relvado na quarta-feira, mas ficando fora do banco de suplentes no primeiro jogo da Seleção Nacional na prova.

Os titulares no triunfo da seleção portuguesa frente ao Gana ficaram também no ginásio, em trabalho de recuperação, enquanto suplentes utilizados e não utilizados - 14 jogadores - subiram ao relvado para treinar às ordens do selecionador Fernando Santos.

Portugal inicia esta sexta-feira a preparação para o segundo duelo no Mundial, frente ao Uruguai, agendado para as 19h00 de segunda-feira.