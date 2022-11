Otávio difícil para o Uruguai: problema muscular deve impedir o médio de ser opção

Médio do FC Porto só entrará nas contas se estiver completamente restabelecido, o que, com pouco tempo de intervalo entre jogos, adivinha-se como cenário difícil e William pode ser o substituto. Mas há outros.

A vitória suada sobre o Gana (3-2) permitiu a Portugal entrar com o pé direito no Mundial"2022, mas nem tudo o que resultou do encontro de estreia, em Doha, foram boas notícias. Otávio, que fez a estreia na competição, viu-se obrigado a sair ainda antes da hora de jogo, à conta de uma lesão na face posterior da coxa direita, que deverá, ao que O JOGO conseguiu apurar, afastá-lo do jogo de segunda-feira, frente ao Uruguai, em Lusail.