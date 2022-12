Nuno Mendes e Danilo deixam estágio da Seleção Nacional

Nuno Mendes e Danilo deixam o estágio da seleção, o que pode já suceder esta quinta-feira

Danilo e Nuno Mendes vão deixar a concentração da seleção em Portugal, o que pode já suceder esta quinta-feira, ficando afastada, agora de forma absoluta, a possibilidade de tanto lateral como médio voltarem a jogar neste Mundial'2022.

Se o afastamento do lateral-esquerdo, que se lesionou na primeira parte do jogo com o Uruguai, já era um facto, confirma-se agora que o médio está igualmente de fora das contas de Fernando Santos. Recorde-se que Danilo lesionou-se num treino após a primeira jornada da fase de grupos.

Ambos vão prosseguir com a recuperação no PSG.