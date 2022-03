Moutinho: "Não vamos mentir, toda a gente pensava que poderia ser a Itália"

Declarações do médio da seleção portuguesa este sábado, em conferência de imprensa.

Posição em campo contra a Turquia: "É um posicionamento que não me é estranho. Desde muito jovem já joguei em todas as posições no meio-campo. Com Paulo Bento, no Sporting, jogávamos em losango, joguei como trinco, médio interior, número dez... Não me é estranho, é algo que até gosto porque posso ter mais bola e consigo organizar jogo, penso que seja uma das minhas características. Sinto-me bem e felizmente as coisas correram-nos bem. Claro que se nos 90 minutos tivéssemos hipótese de fazer tudo aquilo que queríamos, não dávamos hipótese a nenhum adversário, mas quando não conseguimos, temos de ser conscientes e organizados para não conceder ocasiões."

Injeção de confiança: "Sempre confiámos em nós próprios, mesmo depois de resultados menos conseguidos, que não queríamos e aconteceram. Confiámos no nosso trabalho, naquilo que vínhamos fazendo na fase de apuramento. Ganhar traz sempre mais confiança. Jogámos um bom futebol, tivemos várias oportunidades e sofremos um pouco no final por culpa própria. Mas conseguimos passar e agora temos um jogo difícil pela frente. Queremos ganhar para conseguir o objetivo, que é estar no Campeonato de Mundo."

Macedónia do Norte eliminou a Itália: "Recebemos [a informação] de uma forma normal. Não vamos mentir, toda a gente pensava que poderia ser a Itália. Mas a Macedónia do Norte, estando nesta fase, era uma das equipas que poderíamos encontrar. O futebol está diferente, todas as equipas podem ganhar entre elas e não importam os nomes, os números, as estatísticas. É dentro de campo que temos de demonstrar que temos mais capacidade e qualidade, é lá que temos de impor o nosso jogo. A Macedónia do Norte tem um coletivo extraordinário e vai tentar, ao máximo, dificultar a nossa tarefa. Nós sabemos disso, temos de entrar em campo com a mesma confiança para conseguir o apuramento."

Paciência pode ser a chave: "Temos de ter paciência para ter bola. Não podemos apressar o nosso jogo, temos de encontrar os espaços certos e a altura certa. Sabemos que podem vir com um bloco baixo e tentar sair em lances de contra-ataque. Temos de estar precavidos e sempre organizados. Temos de tentar chegar à baliza adversária e concretizar. Mas sabemos que vai ser um jogo difícil, estamos cientes disso. Temos de marcar e não podemos conceder oportunidades ao adversário."