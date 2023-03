Martínez e uma questão em torno de Ronaldo e Ramos: "Não é um debate"

Avançado do Benfica foi suplente frente a Liechtenstein e Luxemburgo.

Cristiano Ronaldo foi titular nos dois primeiros jogos de Portugal no apuramento para o Europeu de 2024, frente a Liechtenstein e Luxemburgo, com Gonçalo Ramos a ficar no banco em ambas as partidas. Roberto Martínez, após a goleada por 6-0 aos luxemburgueses, assegurou que "não há debate" no que toca ao ataque da Seleção Nacional.

"Nós somos Portugal, isto é muito importante. Ganhar jogos na qualificação para o Euro é o mais importante. Valorizo quem está no campo, só esses podem mostrar o que podem fazer pela equipa. O Cristiano tem uma experiência internacional incrível, provavelmente única. O único jogador com 198 internacionalizações e essa experiência é muito importante no balneário. O Gonçalo Ramos pode jogar com Cristiano Ronaldo no relvado. Não é um debate", afirmou na conferência de imprensa.

"Trata-se de olhar para o nível da equipa, que esteve muito concentrada, exigente na intenção de parar o Luxemburgo. Eu valorizo isto. Os jogadores que vão para o relvado dependem de muita coisa", completou.