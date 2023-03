Martínez e o interesse do Bayern em adjunto: "Se houver mudança, será no clube"

Anthony Barry é desejado por Thomas Tuchel, sucessor de Nagelsmann no emblema de Munique.

A chegada de Thomas Tuchel ao comando técnico do Bayern de Munique marca o início de uma nova era no clube alemão e, conforme o próprio treinador anunciou este sábado, há um adjunto da seleção portuguesa que pode juntar-se em breve ao clube bávaro. Trata-se de Anthony Barry, auxiliar de Roberto Martínez que, em simultâneo, desempenha o mesmo no Chelsea, ao lado de Graham Potter.

O selecionador português abordou esse interesse na antevisão ao encontro com o Luxemburgo, de apuramento para o Europeu de 2024. "Trabalha há muitos anos comigo e a faceta de futebol internacional nada tem a ver com a de clube. Se houver mudança, será no clube, nada a ver com a Seleção", assegurou o espanhol.

Recorde-se que Barry fez parte da equipa técnica de Tuchel no emblema inglês. Agora, a parceria poderá ser reatada no Bayern, onde atua o internacional luso João Cancelo, com o técnico inglês a manter o cargo na equipa das Quinas.