Thomas Tuchel quer contar com adjunto da seleção portuguesa no Bayern

Anthony Barry, adjunto do Chelsea e de Roberto Martínez

Anthony Barry, que acumula o cargo de auxiliar de Roberto Martínez com o de técnico-adjunto do Chelsea, é desejado pelo novo treinador do Bayern.

A chegada de Thomas Tuchel ao comando técnico do Bayern de Munique marca o início de uma nova era no clube alemão e, conforme o próprio treinador anunciou este sábado, há um adjunto da seleção portuguesa que pode juntar-se em breve ao clube bávaro.

Trata-se de Anthony Barry, auxiliar de Roberto Martínez que, em simultâneo, desempenha o mesmo no Chelsea, ao lado de Graham Potter.

"A minha equipa técnica não estava preparada para receber este convite, então quero agradecer às famílias deles pela flexibilidade demonstrada. Arno Michels e Zsolt Low, que têm trabalhado comigo ao longo de mais de uma década, vão estar comigo. E esperamos trazer o Anthony Barry, que está atualmente no Chelsea", revelou Tuchel, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que Barry fez parte da equipa técnica de Tuchel no emblema inglês. Agora, a parceria poderá ser reatada no Bayern, onde atua o internacional luso João Cancelo, com o técnico inglês a manter o cargo na equipa das Quinas.