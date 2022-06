Má notícia para o selecionador espanhol antes do jogo com Portugal

Thiago Alcântara não recuperou e deixou a concentração.

Luis Enrique, selecionador espanhol, recebeu uma má notícia na véspera do jogo com Portugal, referente à Liga das Nações. Thiago Alcântara, médio do Liverpool, não recuperou das queixas musculares que apresentava e deixou a concentração.

Thiago evidenciou problemas físicos depois de disputar a final da Champions, contra o Real Madrid e, perante a ausência de uma evolução favorável, acabou dispensado por Luis Enrique, que não chamou outro jogador para o lugar.

O encontro da primeira jornada do Grupo 2 tem início marcado para as 19h45 de quinta-feira no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, também em Alvalade, com a Chéquia. No dia 12 há duelo em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

A Seleção Nacional, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final-four, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.