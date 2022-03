Fernando Santos tenta igualar Deschamps e Queiroz pode fazer melhor

Selecionador português esteve nas fases finais dos Mundiais de 2014 e 2018.

Para o selecionador nacional Fernando Santos, a qualificação para o Mundial"2022 representa a possibilidade de disputar a terceira fase final consecutiva de um campeonato do Mundo, à semelhança do que vai suceder com Didier Deschamps, treinador da França que já "comprou" bilhete para o Catar.

O técnico nacional esteve no Brasil"2014 à frente da Grécia e no Rússia"2018 com Portugal, apurando-se sempre. Curiosamente, há outro treinador português que pode fazer melhor: Carlos Queiroz procura esta terça-feira assegurar o quarto Mundial seguido à frente do Egito, depois de participar em 2010 com a Seleção e em 2014 e 2018 com o Irão.

Ao comando da equipa das Quinas desde setembro de 2014, Fernando Santos disputou ainda duas fases finais de Europeus (e ganhou em 2016), de uma Taça das Confederações e da Liga das Nações"2019, que também venceu. De resto, falhou apenas o apuramento para a final-4 da Liga das Nações"2021.

Refira-se que Fernando Santos pode tornar-se também hoje o primeiro selecionador português a atingir a marca de 200 golos. Sob o seu comando, Portugal conta com 197 golos em 96 jogos, o que vale uma média de 2,04 tentos por partida.