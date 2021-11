Fernando Santos: "No dia em que deixar de cumprir algum objetivo, saio"

Declarações de Fernando Santos em entrevista de à TVI, a primeira depois de Portugal falhar a qualificação direta para o Mundial'2022

Conversa com Fernando Gomes? "Falei e não só a seguir ao jogo. Sempre falámos, sempre analisámos. Em 2014, 2016, 2018, 2020, sempre falámos, em todas as circunstâncias. Ele é extremamente exigente e com uma forma muito objetiva de refletir. Eu também sou muito exigente comigo. Além das conversas diárias, a seguir a estes momentos fazemos uma reflexão individual. Conversámos sobre esta reflexão e entendemos que eu sou o homem certo para continuar ao serviço da Seleção Nacional. Se eu tenho esta convicção e acredito nisso, se o presidente também pensa assim, é o fator maior de decisão."

Ponderou deixar o comando técnico da Seleção? "Não, de maneira nenhuma. Quando me comprometi com Fernando Gomes, em 2014, foi assim: "no dia em que deixar de cumprir algum objetivo, saio". Ainda não perdi nenhum objetivo. Sempre definimos objetivos, até agora todos foram cumpridos. Três apuramentos, foram cumpridos, estamos no quarto. Não passamos de forma direta, mas quantas vezes Portugal esteve no play-off e foi apurado? Se [Portugal] não passar, saio por modo próprio. Vou sair sozinho. Aí nem precisamos de falar, não há conversa. Mas não vai acontecer."

Nunca pensou em sair nestes anos ao serviço da Seleção Nacional? "Não pensei em sair, porque tenho este compromisso com o presidente. Enquanto cumprirmos objetivos vamos estar juntos. Não por simpatia ou amizade. A nossa relação pessoal não conta para nada. No dia em que não cumprir algum objetivo, saio."

Quando está a pensar reformar-se? "Não estou a pensar reformar-me."