Fernando Santos não chama Pepe; Paulinho e Pedro Neto na lista

Fernando Santos divulgou a lista de convocados para dois decisivos jogos de Portugal na Liga das Nações e também para o particular com Andorra.

Paulinho e Pedro Neto foram convocados pela primeira vez para a Seleção, para o particular com Andorra e os dois últimos da Liga das Nações, enquanto Pepe ficou de fora das opções.

Os avançados Pedro Neto (Wolverhampton) e Paulinho (Braga) integram pela primeira vez os eleitos do selecionador Fernando Santos, tendo em vista os últimos encontros de 2020 da equipa das quinas, entre os quais a receção à França, em 14 de novembro, e a visita à Croácia, três dias depois.

O central Pepe (FC Porto) falha estes encontros, tal como o jogo particular diante de Andorra, em Lisboa, na quarta-feira, devido a lesão.

Em relação à última convocatória, Fernando Santos deixou de fora Bruno Varela (Vitória de Guimarães), Sequeira (Braga), Daniel Podence (Wolverhampton,), Rafa (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt).

O lateral esquerdo Mário Rui, que foi retirado da última convocatória, uma vez que foi impedido de sair de Itália devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, volta a estar nas escolhas, tal como José Fonte, Anthony Lopes e Cristiano Ronaldo, que testaram positivo ao novo coronavírus na anterior concentração da seleção.

A Seleção tem agendado um particular com Andorra, na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, detentor do troféu, lidera o agrupamento, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva

Defesas: Nélson Semedo, João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Rúben Semedo, Domingos Duarte, Raphael Guerreiro e Mário Rui.

Médios: William Carvalho, Danilo, Rúben Neves, Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes.

Avançados: Bernardo Silva, Pedro Neto, Trincão, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Paulinho.